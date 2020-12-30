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​Роботи Boston Dynamics станцювали під хіт 60-х "Do You Love Me"

Компанія Boston Dynamics записала новорічне відео.

​Роботи Boston Dynamics станцювали під хіт 60-х "Do You Love Me"
​Роботи Boston Dynamics
Фото: Скріншот відео

Чотири роботи відомої американської інженерної компанії Boston Dynamics виконали спільний танець під композицію 1962 року "Do You Love Me" групи The Contours.

Відео опубліковане в YouTube.

Танок розпочинають два людиноподібних роботи Atlas, потім до них приєднується робособака Spot, а наприкінці - робот на колесах Handle.

"Вся наша команда зібралася разом, щоб відзначити початок Нового року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Boston Dynamics відома своїми роботами, які постійно навчаються чогось нового. Якщо спочатку вони могли лише ходити і піднімати речі, то зараз двоногий людиноподібний робот Atlas навчився паркуру. Після падіння він встає на "лапи" і здатен рухатися далі. Компанія сподівається, що такі роботи допоможуть у порятунку людей, наприклад під час пожежі.

У 2018 році Boston Dynamics навчила своїх робособак SpotMini відчиняти двері. На YouTube компанії було опубліковано відео, на якому робособака хоче вийти з приміщення і впирається у двері. Тоді на допомогу їй приходить ще одна, зі спеціальною "рукою" на спині. Вона відчиняє двері, притримуючи їх, після чого роботи виходять. У квітні минулого року упряжку робособак змусили тягти вантажівку. Також вони вміють танцювати.

У червні 2020 року в США надійшли в продаж робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можна купити за $74,5 тисяч.

У жовтні робособаку Boston Dynamics "SPOT" вперше випробували в Чорнобильській зоні в Україні.

10 грудня 2020 року повідомлялося, що японська холдингова компанія Softbank продала Boston Dynamics Inc. корейському автомобільному гіганту Hyundai Motor Co.

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