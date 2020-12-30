Кулеба: "Тема Криму має бути пекельною для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо"

Голова МЗС зазначив, що підтримка Кримської платформи - це питання політичного вибору для інших країн.

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Кримська платформа стане великим досягненням для України.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

"Не може бути головним другом Криму хтось інший, а не Україна. Це факт. Тому, якщо ми не скажемо, що ми очолили цей процес і пішли вперед, ніхто інший цього робити не буде. І вся філософія Кримської платформи побудована на цьому", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що в українському суспільстві сприйняття Кримської платформи - "мегапозитивне". А от для Росії, на думку Кулеби, тема деокупації півострова має стати надзвичайно болючою.

"Тема Криму повинна бути пекельної темою для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо. Ми вже багато для цього зробили. Вони це знають, їм пече. Я з різних джерел отримую інформацію про те, як вони нервово реагують на цю ініціативу. Вважаю, що підтримка Кримської платформи - це питання політичного вибору для інших країн. Але це також питання юридичної та морального вибору. Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі 200% правди - на нашому боці з усіх точок зору. Тому це питання дуже принципове", - сказав голова МЗС.

Він також додав, що задоволений динамікою позитивного сприйняття Кримської платформи і міжнародними партнерами.

Нагадаємо, на початку червня Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму - Кримську платформу. На його думку, Україна повинна вирішити кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт МЗС планує у 2021 році.

14 грудня Україна представила концепцію Кримської платформи Євросоюзу. Раніше Кулеба назвав п’ять пріоритетів роботи "Кримської платформи". За його словами, це, по-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства; по-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора; по-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права; по-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав і по-п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище.