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Кулеба виступив за подвійне громадянство українців, але не з РФ

"Якщо ми вже не можемо утримати українців географічно, давайте тоді утримаємо їх ментально".

Кулеба виступив за подвійне громадянство українців, але не з РФ
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає необхідним введення в Україні подвійного громадянства. При цьому можливість мати подвійне громадянство з країною-агресором він виключає.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "ТСН".

Міністр зазначив, що подвійне громадянство дозволить зберегти зв'язок з мільйонами українців, які  почали нове життя за кордоном.

"Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально, і юридично в нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що для отримання подвійного громадянства мають бути серйозні фільтри, щоб унеможливити маніпуляції.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту, який дозволяє подвійне громадянство.

Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.

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