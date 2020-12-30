Кулеба виступив за подвійне громадянство українців, але не з РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає необхідним введення в Україні подвійного громадянства. При цьому можливість мати подвійне громадянство з країною-агресором він виключає.
Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "ТСН".
Міністр зазначив, що подвійне громадянство дозволить зберегти зв'язок з мільйонами українців, які почали нове життя за кордоном.
"Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально, і юридично в нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема", - наголосив Кулеба.
Він також додав, що для отримання подвійного громадянства мають бути серйозні фільтри, щоб унеможливити маніпуляції.
Нагадаємо, у травні Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту, який дозволяє подвійне громадянство.
Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.