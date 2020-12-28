​Кулеба не чекає кардинальних змін у Білорусі навіть після зміни режиму Лукашенка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не чекає кардинальних змін в Білорусі - навіть у разі відходу від влади Олександра Лукашенка.

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik, передає Deutsche Welle.

"Росії вдалося настільки глибоко проникнути в білоруські еліти, економіку, суспільство і політику, а також в апарат безпеки і збройні сили країни, що навряд чи можна очікувати кардинальної зміни обставин, навіть якщо в якийсь момент Лукашенко змінить інший лідер", - вважає Кулеба.

На думку голови МЗС, якщо Москва візьме Білорусь "під повний контроль", це стане безпосередньою загрозою для України, оскільки за такого сценарія пів України буде оточена силами РФ.

Кулеба також наголосив, що проблемою може стати поширення контролю РФ на один з важливих секторів білоруської економіки - військову промисловість. Міністр нагадав, що Україна тісно співпрацює з Мінськом у сфері безпеки і оборони.

"Якщо Москва отримає повний контроль над цими галузями, ми будемо змушені шукати інші варіанти", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кулеба прокоментував можливість офіційної зустрічі з лідеркою опозиції Білорусі Світланою Тихановською і зазначив, що першим його питанням до неї буде: "Чий Крим?".

У вересні Тихановська оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом". Вона зазначила, що накази Олександра Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

Лукашенко тим часом відмовляється передавати владу. В країні щотижня проходять масові мітинги, а силовики затримують людей та використовують спецзасоби.

У жовтні Тихановська говорила, що має намір відвідати Київ після місцевих виборів. Вона зазначила, що Білорусь хотіла би будувати партнерські і взаємовигідні відносини з Україною. Відповідаючи на питання, чи бачить вона Білорусь членом Європейського Союзу у майбутньому, Тихановська сказала, що це вирішуватимуть самі білоруси.