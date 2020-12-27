У країні триває 141-ий день мітингів та маршів.

Сьогодні, 27 грудня у Білорусі перша неділя з початку протестів проти фальсифікації президентських виборів та насильства силовиків без анонсованого Маршу.

Про це пише телеграм-канал NEXTA.

“Однак це не завадило білоруським партизанам зібратися разом і прогулятися у своїх районах”, – написали адміністратори каналу.

Фото: прінтскрін

Люди з самого ранку збираються колонами у Жодино, Гродно, мінських районах Лебединий, Зелений Луг, Кульки і Маяківка. “Білоруси самі собі “ляльководи”. Коли хочуть - тоді і протестують! А протестувати проти диктатури білоруси хочуть завжди…”, – додав NEXTA.

Водночас tut.by пише, що зранку у Мінськ почали підтягувати спецтехніку. Є інформація про затримання у білоруській столиці.

Оновлення 16:30. Волонтери повідомили Telegram-каналу @spiski_okrestina імена 11 затриманих у Мінську під час сьогоднішніх маршів протесту.

Фото: svaboda.org

За словами волонтерів, їх доставили в ізолятор для правопорушників на вулиці Окрестіна.

Попри затримання мітингувальники у білоруських містах далі збираються.

Білорусів підтримали у Києві.

Білоруси Санкт-Петербурга записали відео для земляків. Цього разу зібратися біля посольства Білорусі їм не вдалося.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".