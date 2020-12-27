У Європолі попередили про можливі спроби викрадення вакцин від ковіду

Європейське поліцейське управління визначило можливі "гарячі точки", де можуть статися такі злочини.

У Європолі попередили про можливі спроби викрадення вакцин від коронавірусу.

Про це заявила директорка Європейського поліцейського управління Катрін де Болль, пише “Німецька хвиля”.

Де Болль зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини від коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.

Європол вже визначив можливі "гарячі точки", де можуть статися такі злочини.

"У ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.

Вона також попередила про пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах.

"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль.

Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхніх правоохоронців бути пильними.

Нагадаємо, у ЄС сьогодні розпочалася масова вакцинація від коронавірусу. Всього мають щепити 450 млн осіб.

У США Служба охорони здоров'я штату Нью-Йорк розслідує ймовірне порушення державних правил розподілу вакцини від COVID-19.

У шахрайстві підозрюється мережа охорони громадського здоров’я “ParCare”, постачальник вакцини в окрузі Оріндж.