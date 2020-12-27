У Нью-Йорку розслідують справу про незаконне поширення вакцини від ковіду

Служба охорони здоров'я американського штату Нью-Йорк розслідує ймовірне порушення державних правил розподілу вакцини від COVID-19.

Про це пише uk.reuters.com.

За словами державного уповноваженого з питань охорони здоров’я Говарда Цукера, у шахрайстві підозрюється мережа охорони громадського здоров’я “ParCare”, постачальник вакцини в окрузі Оріндж.

“ParCare” могла шахрайським шляхом отримати вакцину проти COVID-19, передати її у заклади в інших частинах штату та громадськості – всупереч плану штату вакцинувати спочатку медиків та мешканців і працівників будинків престарілих.

"Ми сприймаємо це дуже серйозно, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США допомагатиме у розслідуванні", - додав Цукер.

У свою чергу у “ParCare” заявили про співпрацю з органами державної влади. У своїй заяві компанія зазначила, що прагне "надавати важливі медичні послуги та проводити щеплення від COVID-19 тим, хто має на це право”.

Нагадаємо, 12 грудня у США дозволили використання вакцини Pfizer.

Масову вакцинацію від коронавірусу у США розпочали 14 грудня. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк.

Сполучені Штати планують провести імунізацію 100 мільйонів осіб, або близько 30% свого населення, до кінця березня.