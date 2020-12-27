Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
"Квартал 95" висміяв активістів SaveФОП, які прийшли пікетувати концерт студії
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
На Житомирщині автомобіль завис над прірвою, пасажир впав під міст
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 6 113 нових випадків ковіду, одужала 6 621 людина

Померло 72 людей.

За минулу добу в Україні виявили 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.

Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

Померло 72 людей, госпіталізовано – 1 674 особи і одужала 6 621 особа.

За добу здійснено 24 978 тестувань: методом ПЛР – 19 543 і методом ІФА – 5 435.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало – 658 538 осіб, летальних випадків – 17 774 і проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 107 204 (+718)
  • Області:
  • Вінницька – 21 960 (+102)
  • Волинська – 32 429 (+129)
  • Дніпропетровська – 56 893 (+537)
  • Донецька область – 34 929 (+343)
  • Житомирська – 38 494 (+275)
  • Закарпатська – 27 828 (+74)
  • Запорізька – 51 703 (+453)
  • Івано-Франківська – 42 828 (+103)
  • Київська – 57 331 (+389)
  • Кіровоградська – 8 225 (+20)
  • Луганська – 9 982 (+76)
  • Львівська – 59 798 (+247)
  • Миколаївська – 29 531 (+414)
  • Одеська – 68 962 (+515)
  • Полтавська – 34 600 (+259)
  • Рівненська – 40 295 (+100)
  • Сумська – 40 047 (+199)
  • Тернопільська – 33 452 (+124)
  • Харківська – 67 868 (+213)
  • Херсонська – 17 067 (+150)
  • Хмельницька – 38 378 (+45)
  • Черкаська – 37 617 (+296)
  • Чернівецька – 39 422 (+129)
  • Чернігівська – 29 146 (+203)

Нагадаємо, 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також