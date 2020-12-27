За добу в Україні виявили 6 113 нових випадків ковіду, одужала 6 621 людина

За минулу добу в Україні виявили 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.

Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

Померло 72 людей, госпіталізовано – 1 674 особи і одужала 6 621 особа.

За добу здійснено 24 978 тестувань: методом ПЛР – 19 543 і методом ІФА – 5 435.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало – 658 538 осіб, летальних випадків – 17 774 і проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 107 204 (+718)

Області:

Вінницька – 21 960 (+102)

Волинська – 32 429 (+129)

Дніпропетровська – 56 893 (+537)

Донецька область – 34 929 (+343)

Житомирська – 38 494 (+275)

Закарпатська – 27 828 (+74)

Запорізька – 51 703 (+453)

Івано-Франківська – 42 828 (+103)

Київська – 57 331 (+389)

Кіровоградська – 8 225 (+20)

Луганська – 9 982 (+76)

Львівська – 59 798 (+247)

Миколаївська – 29 531 (+414)

Одеська – 68 962 (+515)

Полтавська – 34 600 (+259)

Рівненська – 40 295 (+100)

Сумська – 40 047 (+199)

Тернопільська – 33 452 (+124)

Харківська – 67 868 (+213)

Херсонська – 17 067 (+150)

Хмельницька – 38 378 (+45)

Черкаська – 37 617 (+296)

Чернівецька – 39 422 (+129)

Чернігівська – 29 146 (+203)

Нагадаємо, 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.