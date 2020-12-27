За добу в Україні виявили 6 113 нових випадків ковіду, одужала 6 621 людина

За минулу добу в Україні виявили 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.
Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.
Померло 72 людей, госпіталізовано – 1 674 особи і одужала 6 621 особа.
За добу здійснено 24 978 тестувань: методом ПЛР – 19 543 і методом ІФА – 5 435.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало – 658 538 осіб, летальних випадків – 17 774 і проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 107 204 (+718)
- Області:
- Вінницька – 21 960 (+102)
- Волинська – 32 429 (+129)
- Дніпропетровська – 56 893 (+537)
- Донецька область – 34 929 (+343)
- Житомирська – 38 494 (+275)
- Закарпатська – 27 828 (+74)
- Запорізька – 51 703 (+453)
- Івано-Франківська – 42 828 (+103)
- Київська – 57 331 (+389)
- Кіровоградська – 8 225 (+20)
- Луганська – 9 982 (+76)
- Львівська – 59 798 (+247)
- Миколаївська – 29 531 (+414)
- Одеська – 68 962 (+515)
- Полтавська – 34 600 (+259)
- Рівненська – 40 295 (+100)
- Сумська – 40 047 (+199)
- Тернопільська – 33 452 (+124)
- Харківська – 67 868 (+213)
- Херсонська – 17 067 (+150)
- Хмельницька – 38 378 (+45)
- Черкаська – 37 617 (+296)
- Чернівецька – 39 422 (+129)
- Чернігівська – 29 146 (+203)
Нагадаємо, 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.