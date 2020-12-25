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В Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця – трансплантація відбулася у Львові

Серце пацієнта зупинялося за рік шість разів після перенесеної пневмонії. 

В Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця. У Львівській клінічній лікарні медичної допомоги трансплантували серце чоловікові, в якого воно зупинялося шість разів за рік.

Пацієнтом є 30-річний чоловік з Мукачева. Його серце було в критичному стані після перенесеної пневмонії. Про це повідомив головний лікар Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

"Донором стала 42-річна львів’янка. Після того, як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людин продовжило битися", - зазначив він. 

Операцію провів заввіділенням кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Роман Домашич разом із заввідділенням трансплантації серця Інститут серця МОЗ України Гаврилом Ковтуном.

Мер Львова Андрій Садовий додав у Facebook, що це вже четверта трансплантація у Львові. Для чоловіка операція була повністю безкоштовною. 

Нагадаємо, що у грудні 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця. Операцію у Ковельській районній лікарні Волинської області провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим.

Пацієнта з вираженою дилатаційною кардіоміопатією привезли з Києва, оскільки неможливо було доставити донорське серце у столицю.

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