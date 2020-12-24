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​Імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше вісім місяців, — дослідження

При цьому кількість антитіл зменшується вже через 20 днів після появи симптомів. 

​Імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше вісім місяців, — дослідження
Фото: EPA/UPG

Австралійські вчені Університету Мельбурну виявили, що імунітет до коронавірусу SARS-Cov-2 може зберігатися до 242 днів після зараження. 

Результати цього дослідження були опубліковані 22 грудня у журналі Science Immunology. 

Вісім місяців вчені слідкували за невеликою когортою пацієнтів, що з різною тяжкістю хворіли на COVID-19. Протягом цього часу в них всіх зберігалися специфічні B-клітини — лімфоцити, які «запам’ятовують» вірусні білки і можуть швидко виробляти антитіла при повторному зараженні. Оскільки коронавірус SARS-COV-2 є внутрішньоклітинною інфекцією, антитіла грають мінімальну роль у противірусному імунітеті. Ключовими у збереженні імунної відповіді є саме B-лімфоцити і T-лімфоцити. 

З березня по вересень 2020 року вчені порівнювали зразки крові 25 пацієнтів, що хворіли на ковід, з пробами 36 здорових пацієнтів контрольної групи. Окрім рівня B-лімфоцитів, науковці також відслідковували кількість антитіл кожного пацієнта. Автори дослідження виявили, що у всіх пацієнтів на шостий день після інфікування є IgG-антитіла, але їхній рівень починає знижуватися вже через 20 днів після появи симптомів. Натомість рівень B-лімфоцитів зростав протягом 150 днів і був помітним навіть після восьми місяців з моменту зараження. Відповідно, присутність специфічних лімфоцитів є кращим показником довгострокового імунітету від коронавірусу, ніж антитіла. 

«Результати цього дослідження вкрай важливі, оскільки вони остаточно показують, що пацієнти, інфіковані коронавірусом, дійсно зберігають тривалий імунітет після хвороби. А отже є реальна надія, що вакцина зможе забезпечити довгостроковий захист від ковіду», — прокоментував один з авторів дослідження, співробітник кафедри імунології та патології Університету Монаш в Мельбурні Менно ван Зелм.

Нагадаємо, у  жовтневому інтерв'ю LB.ua доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко повідомив, що в усіх, хто перехворів на коронавірус, є специфічні Т-лімфоцити. Вони залишаються після хвороби на тривалий час. Проте відомо, що їх виробляється мало в тих людей, які хворіють тяжко. Натомість антитіла – це побічний ефект розвитку імунітету. Тобто дуже опосередкований показник того, що наша імунна система зреагувала інфекцію.

Наявність антитіл до хвороби можна виявити методом імуноферментного аналізу (ІФА). В Україні це один з методів тестування на COVID-19, на рівні з ПЛР-діагностикою.

Австрійські вчені, які досліджували імунітет близько 150 людей після коронавірусу, також вважають, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, можуть зберігатися понад дев’ять місяців.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців
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