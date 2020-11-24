Чверть людей може мати імунітет від COVID-19 через перенесені застуди – дослідження Public Health England

T-клітини, що вражають ковід у організмі, можуть формуватися після інших вірусних хвороб.

Дослідники Public Health England стверджують, що чверть людей може мати імунітет до коронавірусу, хоча більшість навіть ніколи не була інфікована ним.

Протягом останніх кількох місяців науковці спостерігали за майже 2850 ключовими співробітниками поліції, пожежної та медичної служб, щоб виміряти рівень імунітету до COVID-19, пише The Telegraph.

Вони з'ясували, що до червня у кожного четвертого був високий рівень T-клітин, які розпізнають ковід, що дозволяє припустити наявність певного рівня захисту від віруса. При цьому половина з них ніколи не була інфікована.

Науковці припускають, що імунітет від COVID-19 міг з'явитися через подібні коронавіруси, як ті, що викликають застуду. За чотири місяці жодна людина з високим рівнем T-клітин не заразилася ковідом, що і дало змогу вважати, що вони від нього захищені.

Фото: The Telegraph

Генеральний директор Oxford Immunotec (компанія, що розробила тест на T-клітини для дослідження) доктор Пітер Райтон-Сміт вважає, що це свідчить про те, що перевірка людей винятково на антитіла може недооцінювати кількість людей, які мають резистентність до коронавірусу.

"Тут ми говоримо про людей, які перебувають на передовій, тож дані про 25% можуть бути трохи завищеними, але це говорить про те, що ми не бачимо істинної картини через тестування на антитіла і що значно більше людей мають T-клітинний імунітет... У цих данних є значна група осіб, у яких є T-клітини без антитіл. Зрозуміло, що деякі з них можуть бути викликані тим, що антитіла з часом зменшилися, але у деяких, імовірно, є імунітет після інших інфекцій - це явище перехресного імунітету, коли люди після застуди також будуть захищені від коронавірусу", - пояснив професор.

T-клітини проникають саме в ті клітини, що інфіковані вірусом, і вбивають їх, щоб вірус не поширився на інші.

Загалом щонайменше шість різних досліджень свідчать про те, що люди, які ніколи не хворіли ковідом, мають до нього імунітет. У зразках крові донорів, взятих у США в 2015-2018 роках, близько половини показали деяку імунну резистентність до ковіду, хоча взяті вони були задовго до виявлення цього типу коронавірусу. Також у Нідерландах T-клітини, що вражають ковід, були виявлені у 2 з 10 осіб.

Нині робоча група з біостатистики MRC Covid-19 в Кембриджському університеті підрахувала, що близько 7,4 мільйона людей в Англії перенесли коронавірус - майже 13%. Але дослідження показує, що справжня кількість людей, які мають імунітет, може бути ближче до 14 мільйонів або навіть вище, оскільки з червня інфіковано більше людей.

У жовтні доктор медичних наук, професор і завідувача відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв'ю LB.ua пояснював, що антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет.

"Проти внутрішньоклітинної інфекції працює клітинний імунітет, а не гуморальний. Противірусний імунітет забезпечують Т-лімфоцити, так звані Т-кілери. Вони можуть розпізнати інфіковану клітину й убити її разом із вірусом. Антитіло зробити цього не може... Т-лімфоцити виробляються майже у 100% хворих, що мали підтверджений діагноз, а антитіла – ні".