В Англії спортивним фанам дозволили повернутися на трибуни

Уболівальникам в Англії з 2 грудня дозволять частково повернутися на трибуни у зв'язку з правилом пом'якшення карантину, повідомляє The Sun.

Регіони країни поділять на три групи ризику.

У зоні найменшого ризику на спортивні заходи на відкритому повітрі буде дозволено пускати не більш ніж 4 000 глядачів, або 50% стадіону (залежно від того, який показник буде нижчим), тоді як у зони середнього рівня допустять не більш ніж 2000 чоловік. У регіонах з найгіршою епідеміологічною ситуацією змагання, як і раніше, будуть проходити без глядачів.

Зазначають, що повністю заповнити стадіони дозволять лише двом південним клубам Англійської прем'єр-ліги - "Брайтону" і "Саутгемптону", чиї домашні арени розташовані в зоні найменшого ризику.

Нагадаємо, в АПЛ матчі проходять без уболівальників з березня.