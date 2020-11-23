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Лідер Англійської Прем'єр-ліги відзвітував про величезні збитки за результатами минулого сезону

У цьому сезоні збитки можуть зрости.

Лідер Англійської Прем'єр-ліги відзвітував про величезні збитки за результатами минулого сезону
Деніель Леві
Фото: EPA/UPG

Лондонський "Тоттенгем" оголосив про збитки в розмірі близько 68,6 млн фунтів за результатами минулого фінансового року, який закінчився 30 червня 2020 року, повідомляє Sky Sports.

"Наслідки пандемії для наших доходів істотні. Немає більш невідповідного часу для таких подій - ми тільки що завершили будівництво стадіону вартістю 1,2 млрд фунтів, яке фінансувалося за рахунок клубних ресурсів та довгострокових кредитів", - цитує голову ради директорів "шпор" Деніеля Леві видання.

"У сезоні-2020/2021 до сих пір на стадіони не пускають уболівальників. Також це посилюється втратою сторонніх заходів, таких як матчі NFL, концерти, закриттям магазинів, що знаходяться на території арени.

За нашими оцінками, в поточному фінансовому році потенційна втрата доходу, якщо стадіон залишиться закритим для уболівальників, перевищить 150 млн фунтів", - зазначив Леві.

Відзначимо, після 9-ти турів Англійської Прем'єр-ліги "Тоттенгем" з 20-ма очками очолює турнірну таблицю.

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