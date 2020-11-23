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Данило Медведєв став переможцем Підсумкового турніру ATP (оновлено)

У фіналі росіянин переграв австрійця Домініка Тіма.

Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG
Данило Медведєв

На Підсумковому турнірі АТР у Лондоні відбувся фінал, в якому зустрічалися третя і четверта ракетки світу Домінік Тім (Австрія) і Данило Медведєв (Росія) відповідно.

У підсумку росіянин виявився сильнішим: 4:6, 7:6 (7-2), 6:4.

Це була п'ята зустріч тенісистів, і Медведєв відсвяткував свою другу перемогу.

На шляху до титулу переможця ATP Finals Медведєв обіграв трьох перших ракеток світу, зокрема  Новака Джоковича і Рафаеля Надаля.

Додамо, що за останні 6 років ці змагання вигравали шість різних тенісистів, п'ятеро з них - уперше. Торік Тім програв у фіналі греку Стефаносу Ціціпасу.

Оновлення.

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