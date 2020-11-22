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Надаль взяв приклад Джоковича і програв свій півфінал на Підсумковому турнірі АТР

Кривдником іспанця виступив Данило Медведєв.

Рафаель Надаль і Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль і Данило Медведєв
У другому півфіналі лондонського Підсумкового турніру АТР зустрілися друга і четверта ракетки світу Рафаель Надаль і Данило Медведєв відповідно.

Нагадаємо, Рафаель ще жодного разу не вигравав цей турнір. Чи не виграє його іспанець і на цей раз - вольову перемогу здобув Медведєв - 3:6, 7:6 (7-4), 6:3.

Медведєв вперше в кар'єрі обіграв Надаля. Зустріч тривала 2 години 38 хвилин.

Все вирішив другий сет, виграний росіянином на тай-брейку.

У вирішальній партії рівновага зберігалася до рахунку 3:3. А потім Надаль віддав свою подачу і не зумів виграти жодного гейму.

У фіналі, який відбудеться сьогодні, Медведєв зустрінеться з Домініком Тімом.

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