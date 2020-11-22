Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль і Данило Медведєв

Нагадаємо, Рафаель ще жодного разу не вигравав цей турнір. Чи не виграє його іспанець і на цей раз - вольову перемогу здобув Медведєв - 3:6, 7:6 (7-4), 6:3.

Медведєв вперше в кар'єрі обіграв Надаля. Зустріч тривала 2 години 38 хвилин.

Все вирішив другий сет, виграний росіянином на тай-брейку.

У вирішальній партії рівновага зберігалася до рахунку 3:3. А потім Надаль віддав свою подачу і не зумів виграти жодного гейму.

FIRST #NittoATPFinals FINAL 👏@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

У фіналі, який відбудеться сьогодні, Медведєв зустрінеться з Домініком Тімом.