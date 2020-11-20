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7-разовий чемпіон Формули-1 програв суд відомому виробнику годинників

Складно сказати, чим керувався Льюїс Гамільтон.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

Новоспечений 7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон програв трирічну судову тяганину бренду годинників Hamilton, повідомляє Daily Mail.

Пілот "Мерседеса" намагався домогтися заборони на використання бренда. 

Нагадаємо, компанія Hamilton була заснована 1892 року, коли відкрила свою першу фабрику в Ланкастері, штат Пенсильванія (США).

Фото: Hamilton

Британець намагався перешкодити Hamilton International зареєструвати свій бренд у Європі. Однак суд відхилив його позов, постановивши, що він не має "природного права" на ім'я, яке виробник годинників використовував із XIX століття.

У справі зазначено, що відома марка, чиї годинники носили багато знаменитостей, у тому числі Елвіс Преслі, використовувала слово Hamilton на своїх аксесуарах задовго до того, як народився 35-річний гонщик.

Елвіс Преслі
Фото: Hamilton
Елвіс Преслі
На початку XX століття компанія Hamilton постачала годинники службі авіапошти США і досі залишається офіційним хронометристом чемпіонату світу Red Bull Air Race.

Натомість юристи Льюїса стверджували, що заявка на реєстрацію бренда в Європі була подана "несумлінно" і перешкодила "добросовісній конкуренції".

Фото: Hamilton
 International, частина Swatch Group, у суді надала переконливі докази зворотного.

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