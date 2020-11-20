7-разовий чемпіон Формули-1 програв суд відомому виробнику годинників

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

Новоспечений 7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон програв трирічну судову тяганину бренду годинників Hamilton, повідомляє Daily Mail.

Пілот "Мерседеса" намагався домогтися заборони на використання бренда.

Нагадаємо, компанія Hamilton була заснована 1892 року, коли відкрила свою першу фабрику в Ланкастері, штат Пенсильванія (США).

Фото: Hamilton

Британець намагався перешкодити Hamilton International зареєструвати свій бренд у Європі. Однак суд відхилив його позов, постановивши, що він не має "природного права" на ім'я, яке виробник годинників використовував із XIX століття.

У справі зазначено, що відома марка, чиї годинники носили багато знаменитостей, у тому числі Елвіс Преслі, використовувала слово Hamilton на своїх аксесуарах задовго до того, як народився 35-річний гонщик.

Фото: Hamilton Елвіс Преслі

На початку XX століття компанія Hamilton постачала годинники службі авіапошти США і досі залишається офіційним хронометристом чемпіонату світу Red Bull Air Race.

Натомість юристи Льюїса стверджували, що заявка на реєстрацію бренда в Європі була подана "несумлінно" і перешкодила "добросовісній конкуренції".

Фото: Hamilton

International, частина Swatch Group, у суді надала переконливі докази зворотного.