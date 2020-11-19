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Ексфорвард "Шахтаря" став кращим бомбардиром в історії збірної Болівії

Марсело Морено відзначився вже 21 забитим м'ячем за La Verde.

Ексфорвард "Шахтаря" став кращим бомбардиром в історії збірної Болівії
Марсело Морено
Фото: Twitter

Колишній нападник "Шахтаря" Марсело Морено, який в даний момент захищає кольори бразильського "Крузейро", вийшов в лідери бомбардирських літописі національної збірної Болівії, повідомляє AS.

В останніх двох поєдинках збірної Болівії, зіграних в листопаді в рамках відбіркового циклу на ЧС-2022, "зелені" забили 4 голи (Болівія - Еквадор 2:3 і Парагвай - Болівія 2:2), з яких половина припадає на 33-річного Морено.

Всього на рахунку Морено вже 21 забитий м'яч в 73 поєдинках за національну команду. Колишнє досягнення належало Хоакину Ботеро, який завершив кар'єру в 2014 році.

Морено свій дебютний матч за збірну Болівії провів у вересні 2007 року.

Нагадаємо, за "Шахтар" Морено виступав з 2008 по 2012 роки.

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