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Голанд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй

Норвежець відзначився шістьма голами.

Голанд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй
Эрлінг Голанд
Фото: ФК "Зальцбург"

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.

У чотирьох матчах Голанд забив шість м'ячів, що є найкращим показником серед учасників Ліги націй.

На м'яч від норвежця відстали ізраїльтянин Еран Захаві і бельгієць Ромелу Лукаку. На третьому місці з чотирма голами розташувалися албанець Сокіл Цікалеші і данець Крістіан Еріксен.

Найкращим асистентом став півзахисник "Астани" і збірної Вірменії Тигран Барсегян, на рахунку якого чотири гольові передачі.

Додамо, що найкращий "стрілець" турніру не допоміг збірній Норвегії вийти в елітний дивізіон. Для цього в останньому турі "вікінгам" необхідно було перемагати на виїзді збірну Австрії, але матч завершився нічиєю - 1:1, тож у дивізіон А наступного розіграшу вирушають австрійці.

Зазначимо, що в матчі у Відні Голанд участі не брав.

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