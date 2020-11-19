Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.

У чотирьох матчах Голанд забив шість м'ячів, що є найкращим показником серед учасників Ліги націй.

На м'яч від норвежця відстали ізраїльтянин Еран Захаві і бельгієць Ромелу Лукаку. На третьому місці з чотирма голами розташувалися албанець Сокіл Цікалеші і данець Крістіан Еріксен.

Найкращим асистентом став півзахисник "Астани" і збірної Вірменії Тигран Барсегян, на рахунку якого чотири гольові передачі.

Додамо, що найкращий "стрілець" турніру не допоміг збірній Норвегії вийти в елітний дивізіон. Для цього в останньому турі "вікінгам" необхідно було перемагати на виїзді збірну Австрії, але матч завершився нічиєю - 1:1, тож у дивізіон А наступного розіграшу вирушають австрійці.

Зазначимо, що в матчі у Відні Голанд участі не брав.