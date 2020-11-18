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Збірну Росії з бобслею відсторонили від участі в етапі Кубка світу в Латвії

Тут немає ніякої політики.

Збірну Росії з бобслею відсторонили від участі в етапі Кубка світу в Латвії
Фото: championat.com

Збірна Росії з бобслею відсторонена від участі в першому етапі Кубка світу, який пройде 21-22 листопада в Сігулді (Латвія). Директор траси Дайніс Дукурс сказав, що причиною неучасті російської команди стало зараження трьох спортсменів коронавірусом.

"У трьох російських бобслеїстів у результаті тестування виявлено коронавірус, прізвища я не знаю. Повторне тестування підтвердило результати першого. Є правила Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF) щодо COVID-19, і тому російську команду відсторонили від участі в етапі Кубка світу в Сігулді. Тепер бобслеїсти, які проживають у Сігулді в одному місці, повинні тут відсидіти кілька днів на карантині", - цитує Дукурса championat.com.

"Росіяни нам сказали, що прилетіли в Латвію чартером у дуже великому літаку, де кожен пасажир сидів окремо. Але потім в інтернеті з'явився відеоролик з колективним танцем у салоні літака, де ніхто не дотримувався жодних карантинних правил. Це доводить, що представники Росії не були до кінця чесні, відповідаючи на наші запитання.

Тут немає ніякої політики. Повторюся, збірну Росії відсторонили, керуючись правилами IBSF", - окремо наголосив директор траси.

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