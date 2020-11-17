Збірну України відправили на карантин, матч проти Швейцарії під загрозою зриву

Збірну України, яка сьогодні повинна зіграти свій підсумковий матч групового етапу Ліги націй проти команди Швейцарії, відправили на карантин.

Департамент охорони здоров'я кантону Люцерн, де має проходити цей поєдинок, прийняв рішення ізолювати українську команду через позитивні тести на коронавірус у трьох гравців: Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса (тести двох останніх - під питанням), повідомляє пресслужба збірної Швейцарії.

Рішення про проведення матчу Швейцарія - Україна покладено на УЄФА. Зараз обидві команди очікують остаточного вердикту від союзу, який намагається прийти до угоди з владою Швейцарії.