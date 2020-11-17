Дворазовий олімпійський чемпіон 2016 року в естафетах Калеб Дрессел побив світовий рекорд на дистанції 100 м комплексним плаванням на короткій воді. Заплив відбувся у півфіналі етапу Міжнародної плавальної ліги в Будапешті.

24-річний американець показав результат 49,88 сек. і став першим в історії, хто виплив із 50 секунд. Раніше світовий рекорд належав росіянину Володимиру Морозову (50,26).

Зазначимо, що Дресселу, який спеціалізується на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем і батерфляєм, належать ще шість світових рекордів (два в естафеті).