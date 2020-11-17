Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
ГоловнаСпорт

Побито світовий рекорд на 100-метрівці комплексним плаванням

Калеб Дрессел - новий володар світового досягнення.

Побито світовий рекорд на 100-метрівці комплексним плаванням
Калеб Дрессел
Фото: SwimmingWorld

Дворазовий олімпійський чемпіон 2016 року в естафетах Калеб Дрессел побив світовий рекорд на дистанції 100 м комплексним плаванням на короткій воді. Заплив відбувся у півфіналі етапу Міжнародної плавальної ліги в Будапешті.

24-річний американець показав результат 49,88 сек. і став першим в історії, хто виплив із 50 секунд. Раніше світовий рекорд належав росіянину Володимиру Морозову (50,26).

Зазначимо, що Дресселу, який спеціалізується на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем і батерфляєм, належать ще шість світових рекордів (два в естафеті).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також