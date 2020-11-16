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ПСЖ запропонував капітанові "Реала" приголомшливий контракт на 3 роки

Серхіо Рамос може розлучитися з "Реалом".

ПСЖ запропонував капітанові "Реала" приголомшливий контракт на 3 роки
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

На тлі інформації, що капітан "Реала" Серхіо Рамос поки не може домовитися про нову угоду з клубом, інший європейський гранд "Парі Сен-Жермен" запропонував 34-річному захисникові свої послуги.

Чемпіон Франції готовий запропонувати іспанцеві трирічний контракт із зарплатою 20 млн євро на рік, повідомляє AS.

Також ПСЖ готовий виплатити Рамосу підписаний бонус, якщо захисник погодиться приєднатися до клубу влітку 2021 року в якості вільного агента.

При цьому наголошується, що паризький клуб не буде робити офіційної пропозиції до 1 січня.

Контракт Рамоса з "Реалом" закінчується влітку 2021 року. Сторони ведуть переговори про продовження угоди, але каменем спотикання є термін нової угоди. Гравець наполягає на як мінімум 2-річному контракті, а клуб пропонує угоду за схемою 1+1.

Рамос виступає за "Реал" з 2005 року.

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