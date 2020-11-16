Прессекретар збірної України розкритикував евакуацію гравців "Динамо" з Німеччини, організовану клубом

Перед матчем Ліги націй проти Німеччини (1:3) чотири гравці збірної України та один менеджер здали позитивні тести на коронавірус. Серед заражених виявилися Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"), Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва - "Динамо"), Віктор Коваленко ("Шахтар") і менеджер Вадим Комардин.

Щоб доставити футболістів до Києва, УАФ дочекалася спеціального дозволу від влади Лейпцига і замовила борт. Однак керівництво "Динамо" взялося евакуювати своїх гравців і менеджера самостійно, тому вони вже вночі з суботи на неділю відлетіли до Києва.

Коваленко вирушив в Україну літаком від УАФ вранці в неділю, як і Ярмоленко - в Лондон. Останнього евакуював лондонський клуб.

Цю ситуацію прокоментував прессекретар збірної Олександр Гливинський. Він критично висловився про дії "Динамо".

"Історія з організацією чартеру для інфікованих гравців національної команди України вже стала детективною через домисли і спотворення інформації з боку одного з клубів, який делегував хлопців у збірну", - цитує Гливинського isport.ua, який посилається на сторінку прессекретаря у Facebook.

"Насправді все було зроблено оперативно і чітко - і дозвіл УАФ отримала від німецької сторони на евакуацію інфікованих збірників (оскільки в іншому випадку хлопцям "світили" два тижні в ізоляції на чужій території), і спеціальний борт (великий - на 180 місць, з дотриманням Європейського медичного протоколу) організовано на першу половину дня 15 листопада, щоб хлопці спокійно вранці встали і вилетіли до Києва. Для чого "підривати" трьох "динамівців" уночі і тягнути їх у нічний аеропорт і оголошувати псевдооперацію "екстрена евакуація"?" - запитує представник збірної.

"Щоб показати власну значущість або щоб поставити під сумнів професіоналізм людей, які працюють у збірній? Не вдасться. За 10 років роботи в національній команді можу стверджувати, що у збірній працює команда професіоналів високої якості. А такі дивні кроки тільки можуть порушити згуртовану, сконцентровану і мотивовану атмосферу, яка існує в таборі "синьо-жовтих". Без поділу на клуби і клубні інтереси. Можуть, але впевнений - не порушать, тому що хлопці під час зборів живуть як одна сім'я. І спокійно полетіли б додому разом", - переконаний Гливинський.

"Сьогодні в першій половині дня Андрій Ярмоленко і Віктор Коваленко спокійно прилетіли в Лондон і Київ відповідно - все було узгоджено і чітко. Сподіваюся, що і в "динамівців" політ пройшов нормально. Питання тільки - для чого був весь той поспіх", - написав у висновку прессекретар збірної.