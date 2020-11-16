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Ф'юрі відмовився боксувати в 2020 році

Британець планував повернутися в ринг 5 грудня.

Ф'юрі відмовився боксувати в 2020 році
Тайсон Фьюри
Фото: Twitter

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що його наступний поєдинок відбудеться тільки наступного року.

Спочатку 32-річний боксер планував провести 5 грудня третій бій проти американця Деонтея Уайлдера. Однак цей поєдинок зірвався. Після цього британець був близький до домовленості з німцем Агітом Кабайелом щодо грудневого поєдинку, а також розглядав варіанти з боями проти Оскара Ріваса і Карлоса Такама.

"Циганський король повернеться в 2021 році. Тільки ті, хто підтримував мене на 100 відсотків з моменту мого повернення, будуть поруч зі мною в моменти слави", - написав супертяж в Twitter.

Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Уайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом в 7-му раунді.

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