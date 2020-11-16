Ф'юрі відмовився боксувати в 2020 році

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що його наступний поєдинок відбудеться тільки наступного року.

Спочатку 32-річний боксер планував провести 5 грудня третій бій проти американця Деонтея Уайлдера. Однак цей поєдинок зірвався. Після цього британець був близький до домовленості з німцем Агітом Кабайелом щодо грудневого поєдинку, а також розглядав варіанти з боями проти Оскара Ріваса і Карлоса Такама.

"Циганський король повернеться в 2021 році. Тільки ті, хто підтримував мене на 100 відсотків з моменту мого повернення, будуть поруч зі мною в моменти слави", - написав супертяж в Twitter.

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020

Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Уайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом в 7-му раунді.