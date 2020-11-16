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Українська біатлоністка потрапила в ДТП і зламала хребет

Спортсменка перенесла операцію і не відчуває ніг.

Українська біатлоністка потрапила в ДТП і зламала хребет
Аліна Мірошниченко

Багаторазова призерка чемпіонатів України та інших національних турнірів серед дівчат біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в аварію, в результаті якої отримала серйозну травму - перелом хребта.

Про це повідомила призерка Олімпійських ігор і віце-президент "ДЮФШ Європа Прилуки" Валентина Цербе-Несіна в Facebook.

19-річна дівчина перебувала на пасажирському сидінні, коли автомобіль в селі Токарі Сумської області перекинувся і протаранив паркан. Водій не постраждав.

У спортсменки був діагностований перелом хребта, у зв'язку з чим їй провели операцію. Дівчина все ще не відчуває ніг.

Ця аварія може поставити хрест на її спортивній кар'єрі.

Зараз сім'я біатлоністки збирає гроші на реабілітацію дівчини.

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