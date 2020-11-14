УЄФА оштрафував "Динамо" за порушення норм боротьби з коронавірусом

УЄФА наклав на "Динамо" штраф в розмірі 5 тис. євро за недотримання протиепідемічних правил уболівальниками київського клубу в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (0:2), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок проти італійської команди пройшов 20 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

УЄФА відзначає, що вболівальники не носили маски і не дотримувалися правила соціального дистанціювання.

Також київський клуб оштрафований на 14 тис. євро за те, що на стадіоні були заблоковані проходи.