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УЄФА оштрафував "Динамо" за порушення норм боротьби з коронавірусом

Київський клуб покараний грошовим штрафом.

УЄФА оштрафував "Динамо" за порушення норм боротьби з коронавірусом
Фото: A Bola

УЄФА наклав на "Динамо" штраф в розмірі 5 тис. євро за недотримання протиепідемічних правил уболівальниками київського клубу в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (0:2), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок проти італійської команди пройшов 20 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

УЄФА відзначає, що вболівальники не носили маски і не дотримувалися правила соціального дистанціювання. 

Також київський клуб оштрафований на 14 тис. євро за те, що на стадіоні були заблоковані проходи.

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