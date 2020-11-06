Туреччина ще більше наблизилася до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Зоря" виступила у фарватері "Шахтаря" і "Динамо".

По завершенні третього туру Ліги Європи відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Невдалий виступ "Зорі" дозволив Туреччині ще на 0,4 бала наблизитися до України, і тепер ці дві країни розділяє лише 0,2 бала.

Тим часом Шотландія ще більше віддалилася від України.

Україна (здобуто в турі 0 балів):

"Шахтар" (ЛЧ) програв "Боруссії" 0:6

"Динамо" зазнало поразки від "Барселони" 1:2

"Зоря" поступилася АЕКу 1:4

Шотландія (здобуто в турі 0,25):

"Рейнджерс" (ЛЄ) зіграв унічию з "Бенфікою" 3:3

"Селтік" (ЛЄ) програв "Спарті" з Праги 1:4

Туреччина (здобуто в турі 0,8):

"Істанбул" (ЛЧ) обіграв "Манчестер Юнайтед" 2:1

"Сівасспор" (ЛЄ) обіграв "Карабах" 2:0

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2022/2023.

11 місце вже не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб у груповий етап ЛЧ.