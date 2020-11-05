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Туреччина несподівано підкралася до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна може втратити ще одну позицію.

Туреччина несподівано підкралася до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: УЕФА

Закінчився третій тур групового етапу Ліги чемпіонів, за результатами якого Україна заледве не втратила 12 позицію.

Обидва наших представники - "Шахтар" і "Динамо" поступилися: "Боруссії" М. (0:6) і "Барселоні" (1:2) відповідно, що очок у скарбничку не принесло.

А от представник Туреччини в цьому турнірі "Істанбул" ББ завдав сенсаційної поразки безвольному "Манчестеру Юнайтед" (2:1), що додало 0,4 бала.

Уже сьогодні можуть відбутися зміни позицій, оскільки в Лізі Європі будуть зіграні 24 матчі. Зокрема, луганська "Зоря" прийматиме грецький АЕК.

Також зацікавлять українських уболівальників поєдинки за участю шотландських і турецьких клубів: "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія), "Селтік" (Шотландія) - "Спарта" (Чехія) і "Сівасспор" (Туреччина) - "Карабах" (Азербайджан).

Є побоювання, що Україна може втратити і 12 місце.

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