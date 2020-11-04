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Гравець "Атлетіко" в матчі Ліги чемпіонів отримав жовту картку за підглядання в монітор VAR

Луїс Суарес уміє дивувати.

Гравець "Атлетіко" в матчі Ліги чемпіонів отримав жовту картку за підглядання в монітор VAR
Луїс Суарес
Фото: EPA/UPG

У групі А Ліги чемпіонів мадридський "Атлетіко" в протистоянні з "Локомотивом" радше втратив два очки в Москві, ніж здобув одне, зігравши внічию 1:1.

Додамо, що господарі завдали за матч лише одного удару в площину воріт, причому з пенальті, утім результативного.

Саме в епізоді з призначенням 11-метрового форвард "Атлетіко" Луїс Суарес отримав жовту картку. Причому причина, що змусила французького арбітра Бенуа Бастьєна показати "гірчичник" ексгравцеві "Барселони", виявилася вельми курйозною.

Арбітр отримав підказку від помічників розглянути момент, коли в штрафному "Атлетіко" м'яч влучив у руку Ектору Еррері.

Суарес у цей момент також підійшов до монітора, на якому суддя переглядав відеоповтор через систему VAR. Помітивши це, арбітр виніс уругвайцю попередження за неспортивну поведінку.

Нагадаємо, сайт "Атлетіко" назвав гравця "Локомотива" Чорного "Негро".

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