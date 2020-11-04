Фото: EPA/UPG "Аякс"

"Аякс", який має великі кадрові проблеми через спалах коронавірусу, в рамках третього туру Ліги чемпіонів грав на виїзді проти данського "Мідтьюлланда".

Матч у Хернінгу склався непросто для чемпіонів Нідерландів і закінчився їхньою мінімальною перемогою 2:1.

Переможний гол капітана Душана Тадича до того ж виявився ювілейним, 700-м, забитим футболістами "Аякса" в єврокубках.

700 - @AFCAjax are the sixth side ever to score at least 700 goals in European Club competitions, after Real Madrid, Barcelona, FC Bayern München, Juventus and Liverpool. Elite. pic.twitter.com/oDHsInAvmF — OptaJohan (@OptaJohan) November 3, 2020

Отже, амстердамський клуб увійшов в елітний "Клуб 700", де вже є "Реал", "Барселона", "Баварія", "Ювентус" і "Ліверпуль".