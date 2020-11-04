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"Аякс" став шостим клубом, який забив у єврокубках 700 голів

Амстердамці перемогли "Мідтьюлланд".

&quot;Аякс&quot;
Фото: EPA/UPG
"Аякс"

"Аякс", який має великі кадрові проблеми через спалах коронавірусу, в рамках третього туру Ліги чемпіонів грав на виїзді проти данського "Мідтьюлланда".

Матч у Хернінгу склався непросто для чемпіонів Нідерландів і закінчився їхньою мінімальною перемогою 2:1.

Переможний гол капітана Душана Тадича до того ж виявився ювілейним, 700-м, забитим футболістами "Аякса" в єврокубках.

Отже, амстердамський клуб увійшов в елітний "Клуб 700", де вже є "Реал", "Барселона", "Баварія", "Ювентус" і "Ліверпуль".

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