Бій-реванш Повєткін-Вайт перенесено

Володар титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Його бій з британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО), призначений на 21 листопада, буде перенесено.

Тепер поєдинок може відбутися 30 січня 2021 року.

"Перш за все ми хочемо побажати Олександру Повєткіну якнайшвидшого одужання. Це непростий час для виступів. У наступні кілька місяців буде багато злетів і падінь. Ми з нетерпінням очікуємо бою, який відбудеться в кінці січня", - сказав промоутер Вайта Едді Гірн.

41-річний Повєткін нокаутував Вайта 22 серпня.