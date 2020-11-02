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У чемпіонаті Угорщини хокеїст, святкуючи гол, розбив захисне скло і вилетів за межі майданчика

Марко Чоллак був дуже емоційний.

У чемпіонаті Угорщини хокеїст, святкуючи гол, розбив захисне скло і вилетів за межі майданчика
Фото: скриншот

Нападаючий хокейного клубу МАК "Уйбуда" Марко Чоллак відзначився невдалим святкуванням голу в матчі чемпіонату Угорщини з "Фехерваром" (4:3 ОТ).

Марко відкрив рахунок в матчі. Примітно, що це сталося на 13-й хвилині.

Для 18-річного хокеїста це була дебютна шайба і Чоллак вирішив її відзначити своєрідно - стрибком на захисне скло. Конструкція не витримала такого прийому і розбилася. Форвард разом з купою уламків вилетів за межі майданчика, серйозно не постраждавши.

Примітно, що фотокореспондент, який стояв поруч, виявився з твердими нервами.

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