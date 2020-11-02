Каталонці не тільки у фінансовій кризі.

У матчі 8-го туру Ла Ліги "Барселона" знову втратила очки. Цього разу підопічні Рональда Кумана зіграли на виїзді внічию з "Алавесом" - 1:1.

Так "Барселона" повторила клубний антирекорд набраних очок на старті Прімери.

У нинішньому сезоні "блаугранас" набрали лише 8 очок після 6 матчів і ділять незвичне 12-15 місце в турнірній таблиці.

Такий самий результат після 6 матчів за кількістю набраних балів показала "Барса" Луї ван Гаала в сезоні 2002/03.