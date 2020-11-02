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"Барселона" повторила клубний антирекорд на старті Прімери

Каталонці не тільки у фінансовій кризі.

"Барселона" повторила клубний антирекорд на старті Прімери
Ансу Фаті
Фото: EPA/UPG

У матчі 8-го туру Ла Ліги "Барселона" знову втратила очки. Цього разу підопічні Рональда Кумана зіграли на виїзді внічию з "Алавесом" - 1:1.

Так "Барселона" повторила клубний антирекорд набраних очок на старті Прімери.

У нинішньому сезоні "блаугранас" набрали лише 8 очок після 6 матчів і ділять незвичне 12-15 місце в турнірній таблиці.

Такий самий результат після 6 матчів за кількістю набраних балів показала "Барса" Луї ван Гаала в сезоні 2002/03.

Highlights матчу "Алавес" – "Барселона".

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