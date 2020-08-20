"Барселона" виставляє на трансфер провідного форварда, - ЗМІ

Луїс Суарес не входить у плани Рональда Кумана.

Фото: EPA/UPG Луїс Суарес

"Барселона" після провалу в минулому сезоні - каталонці не виграли жодного титулу - звільнила головного тренера Кіке Сетьєна і призначила на цю посаду Рональда Кумана.

Судячи з усього, в плани нідерландського фахівця не входить форвард Луїс Суарес.

Принаймні за інформацією телешоу El Chiringuito TV, керівництво "Барселони" заявило Суаресу про те, що форварду необхідно залишити команду.

💣🚨EXCLUSIVA de @jotajordi13🚨💣



"El BARÇA le ha dicho a LUIS SUÁREZ que se VAYA".#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/OPasU1JKT2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020

Уругваєць повинен стати жертвою великої чистки, яку задумав клуб після невдалого сезону. Раніше президент клубу Жозеп Бартомеу назвав список гравців, яких точно не продадуть, і Суареса серед них не було.

У минулому сезоні 33-річний форвард забив 21 гол у всіх турнірах. Контракт гравця завершується в середині 2021 року.