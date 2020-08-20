У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби
Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Помер Борис Патон
Помер Борис Патон
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
ГоловнаСпорт

"Барселона" виставляє на трансфер провідного форварда, - ЗМІ

Луїс Суарес не входить у плани Рональда Кумана.

Луїс Суарес
Фото: EPA/UPG
Луїс Суарес

"Барселона" після провалу в минулому сезоні - каталонці не виграли жодного титулу - звільнила головного тренера Кіке Сетьєна і призначила на цю посаду Рональда Кумана.

Судячи з усього, в плани нідерландського фахівця не входить форвард Луїс Суарес.

Принаймні за інформацією телешоу El Chiringuito TV, керівництво "Барселони" заявило Суаресу про те, що форварду необхідно залишити команду.

Уругваєць повинен стати жертвою великої чистки, яку задумав клуб після невдалого сезону. Раніше президент клубу Жозеп Бартомеу назвав список гравців, яких точно не продадуть, і Суареса серед них не було.

У минулому сезоні 33-річний форвард забив 21 гол у всіх турнірах. Контракт гравця завершується в середині 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також