Формула-1 склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні 37 років

Брався інтервал часу з 1983 року.

Офіційний технологічний партнер Формули-1 компанія AWS склала рейтинг найшвидших гонщиків "королеви автоспорту" за період з 1983 року - ймовірно, саме з того сезону збереглася детальна і достовірна статистика, яку можна було використовувати для розрахунків, повідомляє офіційний Twitter Формули-1.

При цьому методика AWS визначала якнайшвидшого гонщика в режимі кваліфікації, а не гонки.

У комп'ютер було закладено результати всіх кваліфікаційних сесій з 1983 року. До уваги не бралися сесії на мокрій трасі і в інших умовах, коли елемент випадковості грав занадто велике значення.

Для мінімізації ролі машини і команди, при аналізі результатів алгоритми AWS порівнювали показники партнерів по команді. Після чого створювали складну мережу, яка дозволяла враховувати результати різних років.

В результаті було визначено рейтинг найшвидшого гонщика Формули-1, починаючи з 1983 року.

Фото: EPA/UPG Айртон Сенна

Ним став легендарний бразилець Айртон Сенна.

Фото: Motorsport Images Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон

На імпровізований подіум також зійшли Міхаель Шумахер, віртуально програв "Чарівникові" в швидкості 0,114 секунди, і Льюїс Гамільтон (+0,275 сек.).

Дискусійність даного рейтингу підтверджує той факт, що в нього не ввійшов дворазовий чемпіон світу, фін Мікка Хаккінен, але присутні відразу три його співвітчизника: Ярно Труллі, Хейкі Ковалайнен і Валттері Ботас.

Також в списку номінантів відсутній британський чемпіон світу Найджел Менселл, але присутній Ландо Норріс.

І вже викликає великий подив 20-е місце в рейтингу 4-разового чемпіона світу, француза Алана Проста, який на рівних боровся з самим Сенной.

Найшвидші гонщики Формули-1 1983-2020 за версією AWS.