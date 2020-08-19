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Формула-1 склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні 37 років

Брався інтервал часу з 1983 року.

Формула-1 склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні 37 років
Фото: EPA/UPG

Офіційний технологічний партнер Формули-1 компанія AWS склала рейтинг найшвидших гонщиків "королеви автоспорту" за період з 1983 року - ймовірно, саме з того сезону збереглася детальна і достовірна статистика, яку можна було використовувати для розрахунків, повідомляє офіційний Twitter Формули-1.

При цьому методика AWS визначала якнайшвидшого гонщика в режимі кваліфікації, а не гонки.

У комп'ютер було закладено результати всіх кваліфікаційних сесій з 1983 року. До уваги не бралися сесії на мокрій трасі і в інших умовах, коли елемент випадковості грав занадто велике значення.

Для мінімізації ролі машини і команди, при аналізі результатів алгоритми AWS порівнювали показники партнерів по команді. Після чого створювали складну мережу, яка дозволяла враховувати результати різних років.

В результаті було визначено рейтинг найшвидшого гонщика Формули-1, починаючи з 1983 року.

Айртон Сенна
Фото: EPA/UPG
Айртон Сенна
 Ним став легендарний бразилець Айртон Сенна.

Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон
Фото: Motorsport Images
Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон

На імпровізований подіум також зійшли Міхаель Шумахер, віртуально програв "Чарівникові" в швидкості 0,114 секунди, і Льюїс Гамільтон (+0,275 сек.).

Дискусійність даного рейтингу підтверджує той факт, що в нього не ввійшов дворазовий чемпіон світу, фін Мікка Хаккінен, але присутні відразу три його співвітчизника: Ярно Труллі, Хейкі Ковалайнен і Валттері Ботас.

Також в списку номінантів відсутній британський чемпіон світу Найджел Менселл, але присутній Ландо Норріс.

І вже викликає великий подив 20-е місце в рейтингу 4-разового чемпіона світу, француза Алана Проста, який на рівних боровся з самим Сенной.

Найшвидші гонщики Формули-1 1983-2020 за версією AWS.

  1. Айртон Сенна (Бразилія) - 0,000
  2. Міхаель Шумахер (Німеччина) - 0,114
  3. Льюїс Гамільтон (Великобританія) - 0,275
  4. Макс Ферстаппен (Нідерланди) - 0,280
  5. Фернандо Алонсо (Іспанія) - 0,309
  6. Ніко Росберг (Німеччина) - 0,374
  7. Шарль Леклер (Монако) - 0,376
  8. Хейккі Ковалайнен (Фінляндія) - 0,378
  9. Ярно Труллі (Фінляндія) - 0,409
  10. Себастьян Феттель (Німеччина) - 0,435
  11. Рубенс Баррікелло (Бразилія) - 0,445
  12. Ніко Хюлькенберг (Німеччина) - 0,456
  13. Валттері Боттас (Фінляндія) - 0,457
  14. Карлос Сайнс (Іспанія) - 0,457
  15. Ландо Норріс (Великобританія) - 0,459
  16. Даніель Ріккардо (Австралія) - 0,461
  17. Дженсон Баттон (Великобританія) - 0,462
  18. Роберт Кубіца (Польща) - 0,463
  19. Джанкарло Фізікелла (Італія) - 0,469
  20. Ален Прост (Франція) - 0,514.
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