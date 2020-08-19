Формула-1 склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні 37 років

Офіційний технологічний партнер Формули-1 компанія AWS склала рейтинг найшвидших гонщиків "королеви автоспорту" за період з 1983 року - ймовірно, саме з того сезону збереглася детальна і достовірна статистика, яку можна було використовувати для розрахунків, повідомляє офіційний Twitter Формули-1.
При цьому методика AWS визначала якнайшвидшого гонщика в режимі кваліфікації, а не гонки.
У комп'ютер було закладено результати всіх кваліфікаційних сесій з 1983 року. До уваги не бралися сесії на мокрій трасі і в інших умовах, коли елемент випадковості грав занадто велике значення.
Для мінімізації ролі машини і команди, при аналізі результатів алгоритми AWS порівнювали показники партнерів по команді. Після чого створювали складну мережу, яка дозволяла враховувати результати різних років.
В результаті було визначено рейтинг найшвидшого гонщика Формули-1, починаючи з 1983 року.
На імпровізований подіум також зійшли Міхаель Шумахер, віртуально програв "Чарівникові" в швидкості 0,114 секунди, і Льюїс Гамільтон (+0,275 сек.).
And here's the top 1️⃣0️⃣!— Formula 1 (@F1) August 18, 2020
👀 ICYMI, more here >> https://t.co/ghznkqrmne#F1 @awscloud pic.twitter.com/zACUClNmTa
Дискусійність даного рейтингу підтверджує той факт, що в нього не ввійшов дворазовий чемпіон світу, фін Мікка Хаккінен, але присутні відразу три його співвітчизника: Ярно Труллі, Хейкі Ковалайнен і Валттері Ботас.
Також в списку номінантів відсутній британський чемпіон світу Найджел Менселл, але присутній Ландо Норріс.
І вже викликає великий подив 20-е місце в рейтингу 4-разового чемпіона світу, француза Алана Проста, який на рівних боровся з самим Сенной.
Найшвидші гонщики Формули-1 1983-2020 за версією AWS.
- Айртон Сенна (Бразилія) - 0,000
- Міхаель Шумахер (Німеччина) - 0,114
- Льюїс Гамільтон (Великобританія) - 0,275
- Макс Ферстаппен (Нідерланди) - 0,280
- Фернандо Алонсо (Іспанія) - 0,309
- Ніко Росберг (Німеччина) - 0,374
- Шарль Леклер (Монако) - 0,376
- Хейккі Ковалайнен (Фінляндія) - 0,378
- Ярно Труллі (Фінляндія) - 0,409
- Себастьян Феттель (Німеччина) - 0,435
- Рубенс Баррікелло (Бразилія) - 0,445
- Ніко Хюлькенберг (Німеччина) - 0,456
- Валттері Боттас (Фінляндія) - 0,457
- Карлос Сайнс (Іспанія) - 0,457
- Ландо Норріс (Великобританія) - 0,459
- Даніель Ріккардо (Австралія) - 0,461
- Дженсон Баттон (Великобританія) - 0,462
- Роберт Кубіца (Польща) - 0,463
- Джанкарло Фізікелла (Італія) - 0,469
- Ален Прост (Франція) - 0,514.