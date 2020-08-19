"Барселона" оголосила ім'я нового головного тренера

Новим головним тренером "Барселони" став Рональд Куман, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Контракт із нідерландським фахівцем підписано до 30 червня 2022 року.

Як футболіст Куман провів на "Ноу Камп" 7 років (з 1989 по 1995), зігравши за "Барсу" 192 гри, в яких відзначився 67 голами.

З 1998 по 2000 рік Куман був помічником головного тренера "Барселони" Луї ван Гала.

Нідерландець замінив на посаді наставника "Барселони" звільненого кілька днів тому Кіке Сетьєна. Керівництво попрощалося з ним після вильоту команди з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від "Баварії" (2:8).

У 2018 році Куман очолив збірну Нідерландів і вивів команду на Євро-2020.

Раніше повідомляли, що каталонський клуб виплатить Королівській футбольній спілці Нідерландів компенсацію за Кумана. Згідно з інформацією видання Lavanguardia, йдеться про 4-5 мільйонів євро.