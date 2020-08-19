Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Барселона" оголосила ім'я нового головного тренера

Рональд Куман повертається на "Ноу Камп".

"Барселона" оголосила ім'я нового головного тренера
Рональд Куман
Фото: fcbarcelona.es

Новим головним тренером "Барселони" став Рональд Куман, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Контракт із нідерландським фахівцем підписано до 30 червня 2022 року.

Як футболіст Куман провів на "Ноу Камп" 7 років (з 1989 по 1995), зігравши за "Барсу" 192 гри, в яких відзначився 67 голами.

З 1998 по 2000 рік Куман був помічником головного тренера "Барселони" Луї ван Гала.

Нідерландець замінив на посаді наставника "Барселони" звільненого кілька днів тому Кіке Сетьєна. Керівництво попрощалося з ним після вильоту команди з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від "Баварії" (2:8).

У 2018 році Куман очолив збірну Нідерландів і вивів команду на Євро-2020.

Раніше повідомляли, що каталонський клуб виплатить Королівській футбольній спілці Нідерландів компенсацію за Кумана. Згідно з інформацією видання Lavanguardia, йдеться про 4-5 мільйонів євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також