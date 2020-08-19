Останнє придбання "Динамо" відсторонили від тренувань у нинішньому клубі

Український захисник познанського "Леха" Володимир Костевич відсторонений від тренувального процесу, повідомляє poznan.wyborcza.pl.
За інсайдерською інформацією, керівництво "Леха" вирішило так після того, як Костевич підписав попередній контракт з "Динамо".
Нагадаємо, що 27-річний вихованець львівського футболу минулого тижня підписав угоду з киянами, проте чинності вона набуде з січня 2021 року - доти Костевич мав виступати за "Лех", до складу "біло-синіх" він перейшов би на правах вільного агента.
Додамо, що перехід Костевича не погодили з головним тренером "Динамо" Мірчею Луческу - він висловив здивування з приводу цього трансферу.