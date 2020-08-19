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Останнє придбання "Динамо" відсторонили від тренувань у нинішньому клубі

Володимир Костевич може на пів року втратити практику.

Останнє придбання "Динамо" відсторонили від тренувань у нинішньому клубі
Володимир Костевич
Фото: Agencja Gazeta

Український захисник познанського "Леха" Володимир Костевич відсторонений від тренувального процесу, повідомляє poznan.wyborcza.pl.

За інсайдерською інформацією, керівництво "Леха" вирішило так після того, як Костевич підписав попередній контракт з "Динамо".

Нагадаємо, що 27-річний вихованець львівського футболу минулого тижня підписав угоду з киянами, проте чинності вона набуде з січня 2021 року - доти Костевич мав виступати за "Лех", до складу "біло-синіх" він перейшов би на правах вільного агента.

Додамо, що перехід Костевича не погодили з головним тренером "Динамо" Мірчею Луческу - він висловив здивування з приводу цього трансферу.

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