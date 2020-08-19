Останнє придбання "Динамо" відсторонили від тренувань у нинішньому клубі

Володимир Костевич може на пів року втратити практику.

Український захисник познанського "Леха" Володимир Костевич відсторонений від тренувального процесу, повідомляє poznan.wyborcza.pl.

За інсайдерською інформацією, керівництво "Леха" вирішило так після того, як Костевич підписав попередній контракт з "Динамо".

Нагадаємо, що 27-річний вихованець львівського футболу минулого тижня підписав угоду з киянами, проте чинності вона набуде з січня 2021 року - доти Костевич мав виступати за "Лех", до складу "біло-синіх" він перейшов би на правах вільного агента.

Додамо, що перехід Костевича не погодили з головним тренером "Динамо" Мірчею Луческу - він висловив здивування з приводу цього трансферу.