Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Новому времени" розповів, що заважає українському футболу заробляти, а також назвав річний бюджет столичного клубу.

"Що заважає українському футболу стати бізнесом? Економічна ситуація", - цитує власника "Динамо" видання.

При цьому Суркіс зазначив, що щорічний бюджет клубу становить 30-35 млн доларів, з яких, за його словами, 15-20 млн - дотаційні гроші.

"У нас є звітність, ми її показуємо, не приховуємо. Ми отримуємо гроші тільки від телебачення - це близько мільйона доларів, ще якісь спонсорські гроші. Плюс отримуємо дохід залежно від того, граємо ми в Лізі Європи чи Лізі чемпіонів. Якби ми грали сьогодні в Лізі чемпіонів, то дотаційний бюджет міг би бути тільки на трансфери, образно кажучи. А так у нас бюджет сьогодні 30-35 млн доларів, де дотаційних грошей близько 15-20 млн. Їх доводиться акціонерам додавати у футбольний клуб "Динамо Київ". Чому? Тому що від квитків ми нічого не отримуємо. Від атрибутики, на жаль, ми нічого не отримуємо. Не працюють ті механізми заробляння грошей, які є на Заході", - зазначив функціонер.

"У нас величезний магазин, ми платимо оренду на "Олімпійському", самі розробляємо дизайн одягу на продаж. Але зрозумійте, ось була футболка New Balance, вона дорога. Хороша ліцензійна футболка коштує близько 40-50 євро. Сьогодні це дорого для наших громадян", - підсумував економічну складову Суркіс.