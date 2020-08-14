Суркіс прокоментував запрошення Луческу в "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Новому времени" розповів, чому вирішив довірити команду колишньому наставнику "Шахтаря" Мірчі Луческу.

"Перш за все, я багато читаю і багато чув про те, що всім набридли "динамівські серця". І так уже склалося в історії київського "Динамо", що, дійсно, крім Валерія Газзаєва і Юрія Сьоміна, команду я нікому зовнішньому не довіряв", - зазначив Суркіс.

"Кому я довіряв команду - це Анатолій Дем'яненко і Олексій Михайличенко, які виграли два чемпіонати. Той самий Ребров вигравав чемпіонство і Суперкубок. Я знаю, як вони люблять цю команду, як вони їй віддаються, які в них є знання. Валерій Васильович Лобановський мені свого часу прямо говорив: ці хлопці готові до того, щоб тренувати таку команду, як київське "Динамо", - поділився історією президент "Динамо".

"Якщо ми перейдемо конкретно до Луческу, я вам скажу наступне: я його взяв, бо він - професіонал. Оці поділи, що він в клубі-конкуренті тренував, для нього не працюють.

Я розмовляв з іноземними колегами, описував ситуацію, а вони мені кажуть: що тут такого? Карло Анчелотті тренував різні команди, суперників. Ось Альберто Дзаккероні тренує "Інтер", потім тренує "Мілан", потім іде у "Ювентус". Тобто я розглядав це питання з професійного погляду. А мене хочуть звинуватити, що я хотів допекти "Шахтарю" чи що Луческу добре знає "Шахтар", - підсумував Суркіс.

Протягом інтерв'ю Ігор Суркіс заявив, що є єдиним великим акціонером "Динамо" і володіє 98% клубу.

Нагадаємо, призначення на посаду головного тренера "Динамо" румунського фахівця спровокувало різке несприйняття в середовищі клубних ультрас.