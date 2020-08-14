Головний тренер РБ "Лейпциг" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Юліан Нагельсманн

Напередодні РБ "Лейпциг" обіграв "Атлетико" (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн став наймолодшим фахівцем в історії, якому вдалося досягти цього раунду єврокубкового турніру - на момент історичної події Юліану виповнилося 33 роки і 21 день.

✓ Youngest manager in Champions League history to win a knockout match

✓ Youngest manager in Champions League history to reach the #UCL semi-finals



Julian Nagelsmann continues to make history. pic.twitter.com/n2mtXcvWOc — Squawka Football (@Squawka) August 13, 2020

Попереднім рекордсменом був нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам, якому було 35 роки і 7 місяців, коли він у 2004 році вивів "Монако" в півфінал ЛЧ.