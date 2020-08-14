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Головний тренер РБ "Лейпциг" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Юліан Нагельсманн вписав своє ім'я в історію турніру.

Юліан Нагельсманн
Фото: EPA/UPG
Юліан Нагельсманн

Напередодні РБ "Лейпциг" обіграв "Атлетико" (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн став наймолодшим фахівцем в історії, якому вдалося досягти цього раунду єврокубкового турніру - на момент історичної події Юліану виповнилося 33 роки і 21 день.

Попереднім рекордсменом був нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам, якому було 35 роки і 7 місяців, коли він у 2004 році вивів "Монако" в півфінал ЛЧ.

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