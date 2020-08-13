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Неймар установив рекорд Ліги чемпіонів цього сезону

Бразилець був найкращим у матчі проти "Аталанти".

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар

Напередодні "Парі Сен-Жермен" в захопливому поєдинку обіграв "Аталанту" (2:1) і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Справжнім вождем своєї команди був Неймар, ставши MVP матчу.

Крім того, бразилець установив рекорд нинішнього розіграшу ЛЧ - він зробив 16 обведень. 

Попередніми кращими дриблерами були капітан "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Наполі" Лоренцо Інсіньє, які зробили в одному матчі 11 обведень.

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