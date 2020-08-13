Неймар установив рекорд Ліги чемпіонів цього сезону

Напередодні "Парі Сен-Жермен" в захопливому поєдинку обіграв "Аталанту" (2:1) і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.
Справжнім вождем своєї команди був Неймар, ставши MVP матчу.
Крім того, бразилець установив рекорд нинішнього розіграшу ЛЧ - він зробив 16 обведень.
Попередніми кращими дриблерами були капітан "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Наполі" Лоренцо Інсіньє, які зробили в одному матчі 11 обведень.
🌪️ Neymar's total of 16 successful dribbles vs Atalanta is a record in a #UCL game this season— WhoScored.com (@WhoScored) August 12, 2020
👀 The previous record was 11 (shared by Lionel Messi and Lorenzo Insigne) pic.twitter.com/XSTEFKTzgy