Неймар установив рекорд Ліги чемпіонів цього сезону

Бразилець був найкращим у матчі проти "Аталанти".

Фото: EPA/UPG Неймар

Напередодні "Парі Сен-Жермен" в захопливому поєдинку обіграв "Аталанту" (2:1) і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Справжнім вождем своєї команди був Неймар, ставши MVP матчу.

Крім того, бразилець установив рекорд нинішнього розіграшу ЛЧ - він зробив 16 обведень.

Попередніми кращими дриблерами були капітан "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Наполі" Лоренцо Інсіньє, які зробили в одному матчі 11 обведень.