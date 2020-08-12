У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
ГоловнаСпорт

"Шахтар" обійшов "Челсі" і "Рому" в клубному рейтингу УЄФА

"Гірники" піднялися на 14 місце.

"Шахтар" обійшов "Челсі" і "Рому" в клубному рейтингу УЄФА
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

Яскрава перемога над "Базелем" (4:1) і вихід у півфінал Ліги Європи дозволив "Шахтареві" зробити ще два кроки в напрямку європейського Олімпу - "гірники" заробили 4 очки для клубного рейтингу УЄФА (три за перемогу і одне за вихід в наступний етап турніру) і піднялися на дві позиції, потіснивши "Челсі" і "Рому".

Сумарно за п'ять останніх сезонів "Шахтар" набрав вже 84 очки. Таким чином, донеччани зуміли вийти на 14 позицію в рейтингу.

Зазначимо, що "Інтер" - суперник підопічних Луїша Каштру по півфіналу ЛЄ - займає 39 позицію в рейтингу.

Додамо, що київське "Динамо" з 55 балами посідає 26 місце. Цей рейтинг впливає на посів у єврокубках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також