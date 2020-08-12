"Шахтар" обійшов "Челсі" і "Рому" в клубному рейтингу УЄФА

Яскрава перемога над "Базелем" (4:1) і вихід у півфінал Ліги Європи дозволив "Шахтареві" зробити ще два кроки в напрямку європейського Олімпу - "гірники" заробили 4 очки для клубного рейтингу УЄФА (три за перемогу і одне за вихід в наступний етап турніру) і піднялися на дві позиції, потіснивши "Челсі" і "Рому".

Сумарно за п'ять останніх сезонів "Шахтар" набрав вже 84 очки. Таким чином, донеччани зуміли вийти на 14 позицію в рейтингу.

Зазначимо, що "Інтер" - суперник підопічних Луїша Каштру по півфіналу ЛЄ - займає 39 позицію в рейтингу.

Додамо, що київське "Динамо" з 55 балами посідає 26 місце. Цей рейтинг впливає на посів у єврокубках.