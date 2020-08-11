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Визначився потенційний суперник "Шахтаря" по півфіналу Ліги Європи

"Інтер" став першим півфіналістом турніру.

Визначився потенційний суперник "Шахтаря" по півфіналу Ліги Європи
Автор переможного гола "Інтера" Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшли перші два чвертьфінальні матчі Ліги Європи.

Українських уболівальників найбільше цікавив результат поєдинку між "Інтером" і "Баєром", оскільки на переможця цієї пари в півфіналі виходив переможець пари "Шахтар" - "Базель".

Італійська та німецька команди довго запрягали, а потім створювали моменти разюче регулярно. Причому в основному біля воріт леверкузенців.

В італійців чудово зіграла колишня зв'язка по "Манчестеру Юнайтед" Ешлі Янг - Ромелу Лукаку, що стала співавтором першого і автором другого гола "Інтера".

У результаті до 21 хвилини італійці вели з комфортним рахунком 2:0, а через дві хвилини той самий Лукаку міг "погасити світло" футболістам "Баєра", але не реалізував хокейного буліту.

І через хвилину Кай Хаверц покарав італійський клуб за безпечність, скоротивши рахунок до мінімуму - 2:1.

У другому таймі підопічні Петера Боса намагалися врятувати поєдинок, але моменти більше створював їхній суперник.

У підсумку "Інтер" став першим півфіналістом.

Highlights зустрічі "Інтер" - "Баєр" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

У другому матчі ігрового вечора зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Копенгаген".

Англійські футболісти в першому таймі діяли надміру академічно і розслаблено.

У другій половині матчу "червоні дияволи" включилися, але "Копенгаген" в основний час відбився.

Усе вирішило пенальті, призначене французьким арбітром Клеманом Тюрпеном на 95-й хвилині і чітко реалізоване Бруно Фернандешем - 1:0. І підопічні Уле Гуннара Сольск'яера тепер очікують матчу "Вулвергемптон" - "Севілья".

Цілком може скластися англійській півфінал.

Highlights матчу "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

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