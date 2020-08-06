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Суперник "Динамо" у групі Ліги Європи вийшов на "Манчестер Юнайтед" в 1/4 фіналу

"Копенгаген" розібрався з "Істанбулом ББ".

Суперник "Динамо" у групі Ліги Європи вийшов на "Манчестер Юнайтед" в 1/4 фіналу
"Копенгаген"
Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшла перша стадія поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи.

Зокрема, суперник київського "Динамо" у груповій стадії турніру "Копенгаген" приймав новоспеченого чемпіона Туреччини "Істанбул Башакшехір".

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів, що, з урахуванням першого поєдинку (0:1), вивело данський клуб у чвертьфінал, де його суперником буде "Манчестер Юнайтед".

Манкуніанці виграли в австрійського ЛАСКа і повторний поєдинок, цього разу на "Олд Траффорд" і значно скромніше - 2:1. Нагадаємо, в першому матчі "червоні дияволи" відвантажили у ворота суперника 5 "сухих" м'ячів.

Highlights матчу "Копенгаген" - "Істанбул" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

Огляд поєдинку "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

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