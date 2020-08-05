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Мессі став найкращим за системою гол+пас у топ-5 лігах Європи сезону-2019/20

Мессі й Іммобіле до останнього сперечалися за неофіційний трофей.

Фото: Instagram

Аргентинець Ліонель Мессі став найкращим за системою гол+пас у топ-5 лігах Європи цього сезону.

Капітан "Барселони" за сезон забив 25 голів і віддав 20 результативних передач (45 очок).

Гола форварда "Лаціо" Чиро Іммобіле у ворота "Наполі" в рамках останнього туру Серії А не вистачило, щоб наздогнати Мессі (36+8).

У топ-3 також потрапив Роберт Левандовський з "Баварії" (34+4).

Додамо, що найкращим асистентом став одноклубник Роберта - Томас Мюллер, який віддав своїм партнерам 21 гольову передачу.

Зазначимо, що Мессі став найкращим у Європі за системою гол+пас 4-й сезон поспіль.

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