Іммобіле став володарем "Золотої бутси"-2020

Напередодні в Італії завершився розіграш Серії А сезону-2019/20. Чемпіоном достроково став "Ювентус".

Очне протистояння в Бергамо між "Аталантою" і "Інтером" визначився володар срібних медалей. Гості виявилися сильнішими - 2:0.

Замкнув квартет представників Італії в наступному розіграші Ліги чемпіонів - "Лаціо".

Незважаючи на те, що римляни свій матч програли в Неаполі (1:3), настрій форварда "Лаціо" Чіро Іммобіле був піднесений.

По-перше, він в черговий раз відзначився голом, а по-друге, 30-річний італієць офіційно став володарем європейської "Золотої бутси" нинішнього сезону.

Варто зазначити, що у деяких лігах різний коефіцієнт: гол у топ-лізі - 2 очка, в лізі по-слабкіше (наприклад, УПЛ) - 1,5 очка, в найслабших 1 гол прирівнюється до 1 очку.

Так ось, Чіро заробив 72 очка (36 голів).

Форвард "Баварії" Роберт Левандовскі забив на 2 голи менше, а в активі Кріштіану Роналду 31 гол.