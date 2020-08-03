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Іммобіле став володарем "Золотої бутси"-2020

Італієць забив 36 голів в Серії А.

Іммобіле став володарем "Золотої бутси"-2020
Бутси розібрані
Фото: isport.ua

Напередодні в Італії завершився розіграш Серії А сезону-2019/20. Чемпіоном достроково став "Ювентус".

Очне протистояння в Бергамо між "Аталантою" і "Інтером" визначився володар срібних медалей. Гості виявилися сильнішими - 2:0.

Замкнув квартет представників Італії в наступному розіграші Ліги чемпіонів - "Лаціо".

Незважаючи на те, що римляни свій матч програли в Неаполі (1:3), настрій форварда "Лаціо" Чіро Іммобіле був піднесений.

По-перше, він в черговий раз відзначився голом, а по-друге, 30-річний італієць офіційно став володарем європейської "Золотої бутси" нинішнього сезону.

Варто зазначити, що у деяких лігах різний коефіцієнт: гол у топ-лізі - 2 очка, в лізі по-слабкіше (наприклад, УПЛ) - 1,5 очка, в найслабших 1 гол прирівнюється до 1 очку.

Так ось, Чіро заробив 72 очка (36 голів).

Форвард "Баварії" Роберт Левандовскі забив на 2 голи менше, а в активі Кріштіану Роналду 31 гол.

  • 1. Чіро Іммобіле ("Лаціо", Італія) - 35 голи, 70 балів
  • 2. Роберт Левандовскі ("Баварія", Німеччина) - 34 голи, 68 балів
  • 3. Кріштіану Роналду ("Ювентус", Італія) - 31 гол, 60 балів
  • 4. Тімо Вернер ("Лейпциг", Німеччина) - 28 голів, 56 бала
  • 5-6. Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина) - 25 голів, 50 балів
  • 5-6. Ліонель Мессі ("Барселона", Іспанія) - 25 голи, 50 бала
  • 7-8. Ромелу Лукаку ("Інтер", Італія) - 23 голів, 46 балів
  • 7-8. Джеймі Варді ("Лестер", Англія) - 23 голів, 46 балів
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