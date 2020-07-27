Іммобіле зрівнявся з Левандовським у гонці за "Золоту бутсу-2020"

Напередодні завершився 36-й тур Серії А, за результатами якого офіційно визначився переможець першості - ним удев'яте поспіль і 36 раз в історії став "Ювентус".
Зазначимо, що за "срібло" розгорнулася жорстка боротьба - лише очко відокремлює наразі другий "Інтер" від "Аталанти" українця Руслана Малиновського і "Лаціо".
До речі, римляни свій матч проводили у Вероні і домоглися перемоги - 5:1. Хет-триком відзначився лідер атак "орлів" Чіро Іммобіле.
Таким чином, 30-річний італієць наздогнав поля Роберта Левандовського, який виступає за "Баварію", в гонці за "Золоту бутсу" 2020 року - обидва футболісти забили по 34 голи.
Зазначимо, що конкурент Чіро і Роберта Кріштіану Роналду також відзначився результативним ударом у чемпіонському матчі проти "Сампдорії" (2:0), довівши кількість своїх голів у сезоні Серії А до 32.
У матчі з генуезцями португалець міг оформити дубль, але на 89-й хвилині, виконуючи пенальті, відправив м'яч у поперечину.
Варто додати, що в гонці за "Золоту бутсу" для ліг застосовується різний коефіцієнт: гол у топлізі - 2 очки, в лізі слабшій (наприклад УПЛ) - 1,5 очка, у найслабших чемпіонатах 1 гол дорівнює 1 очку.
Проміжний результат:
- 1. Роберт Левандовський (Баварія, Німеччина) - 34 голи, 68 балів (завершено)
- 1. Чіро Іммобіле (Лаціо, Італія) - 34 голи, 68 балів
- 3. Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія) - 31 гол, 62 бали
- 4. Тімо Вернер (Лейпциг, Німеччина) - 28 голів, 56 балів (завершено)
- 5. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Німеччина) - 29 голів, 50 балів (завершено)
- 5. Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія) - 25 голів, 50 балів (завершено)
- 7. Ромелу Лукаку (Інтер, Італія) - 23 голи, 46 балів
- 8. Джеймі Варді (Лестер, Англія) - 23 голи, 46 балів (завершено)