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Іммобіле зрівнявся з Левандовським у гонці за "Золоту бутсу-2020"

Чіро відзначився хет-триком у черговому матчі Серії А.

Фото: isport.ua

Напередодні завершився 36-й тур Серії А, за результатами якого офіційно визначився переможець першості - ним удев'яте поспіль і 36 раз в історії став "Ювентус".

Зазначимо, що за "срібло" розгорнулася жорстка боротьба - лише очко відокремлює наразі другий "Інтер" від "Аталанти" українця Руслана Малиновського і "Лаціо".

До речі, римляни свій матч проводили у Вероні і домоглися перемоги - 5:1. Хет-триком відзначився лідер атак "орлів" Чіро Іммобіле.

Таким чином, 30-річний італієць наздогнав поля Роберта Левандовського, який виступає за "Баварію", в гонці за "Золоту бутсу" 2020 року - обидва футболісти забили по 34 голи.

Зазначимо, що конкурент Чіро і Роберта Кріштіану Роналду також відзначився результативним ударом у чемпіонському матчі проти "Сампдорії" (2:0), довівши кількість своїх голів у сезоні Серії А до 32.

У матчі з генуезцями португалець міг оформити дубль, але на 89-й хвилині, виконуючи пенальті, відправив м'яч у поперечину.

Варто додати, що в гонці за "Золоту бутсу" для ліг застосовується різний коефіцієнт: гол у топлізі - 2 очки, в лізі слабшій (наприклад УПЛ) - 1,5 очка, у найслабших чемпіонатах 1 гол дорівнює 1 очку.

Проміжний результат:

  • 1. Роберт Левандовський (Баварія, Німеччина) - 34 голи, 68 балів (завершено)
  • 1. Чіро Іммобіле (Лаціо, Італія) - 34 голи, 68 балів
  • 3. Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія) - 31 гол, 62 бали
  • 4. Тімо Вернер (Лейпциг, Німеччина) - 28 голів, 56 балів (завершено)
  • 5. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Німеччина) - 29 голів, 50 балів (завершено)
  • 5. Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія) - 25 голів, 50 балів (завершено)
  • 7. Ромелу Лукаку (Інтер, Італія) - 23 голи, 46 балів
  • 8. Джеймі Варді (Лестер, Англія) - 23 голи, 46 балів (завершено)
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