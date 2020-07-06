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Малиновський заробив переможне для "Аталанти" пенальті в матчі Серії А

Українець був серед кращих на полі.

Малиновський заробив переможне для "Аталанти" пенальті в матчі Серії А
Руслан Малиновський
Фото: ФК Аталанта

У матчі 30-го туру Серії А бергамська "Аталанта", яка веде боротьбу за медалі, грала в столиці Сардинії Кальярі з однойменним клубом.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Луїс Мюрієль на 27-й хвилині з пенальті, призначеного за знесення захисником "Кальярі" Андреа Карбоні хавбека гостей Руслана Малиновського.

При цьому римський арбітр Федеріко Ла Пенна за фол проти Руслана показав Карбоні пряму червону картку.

Завдяки перемозі "Аталанта" зміцнила свої шанси в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Також команда Джан П'єро Гасперіні скоротила до одного очка відставання від "Інтера", який посiдає третє мiсце.

Додамо, що 27-річний Малиновський увійшов до символічної збірної 30-го туру Серії А за версією авторитетного порталу WhoScored.

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