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Безглузда "обрізка" Зінченка привела "Манчестер Сіті" до поразки в матчі чемпіонату Англії

Безглузда "обрізка" Зінченка привела "Манчестер Сіті" до поразки в матчі чемпіонату Англії
Олександр Зінченко в боротьбі з Че Адамсом
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги тепер уже ексчемпіон Англії "Манчестер Сіті" грав на виїзді проти "Саутгемптона".

За "городян" увесь поєдинок відіграв Олександр Зінченко, і саме результативна помилка українця в дебюті поєдинку привела до єдиного в матчі голу - господарі виграли 1:0. Програш підопічних Хосепа Гвардіоли на півдні Англії не позначився на місці "МанСіті" в турнірній таблиці - клуб з "Етіхад", як і раніше, впевнено йде другим, випереджаючи наступну команду - "Лестер" - на 8 очок.

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