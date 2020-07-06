Безглузда "обрізка" Зінченка привела "Манчестер Сіті" до поразки в матчі чемпіонату Англії

У підсумковому матчі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги тепер уже ексчемпіон Англії "Манчестер Сіті" грав на виїзді проти "Саутгемптона".

За "городян" увесь поєдинок відіграв Олександр Зінченко, і саме результативна помилка українця в дебюті поєдинку привела до єдиного в матчі голу - господарі виграли 1:0. Програш підопічних Хосепа Гвардіоли на півдні Англії не позначився на місці "МанСіті" в турнірній таблиці - клуб з "Етіхад", як і раніше, впевнено йде другим, випереджаючи наступну команду - "Лестер" - на 8 очок.