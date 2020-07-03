Глава "Баварии" объяснил почему баварцы никогда не приглашали Клоппа возглавить команду

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему мюнхенцы никогда не делали предложения возглавить команду главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

Ранее в Бундеслиге он работал и побеждал с дортмундской "Боруссией".

"Всякий раз, когда мы искали нового тренера, Юрген Клопп уже заключил контракт с кем-то другим, - цитирует Румменигге "Спорт-Экспресс". - Но не забывайте: в течение последних нескольких лет у нас были лучшие специалисты - Юпп Хайнкес, Пеп Гвардьола, Луи ван Гаал и теперь Ханси Флик. Когда вы ищете тренера, должно быть правильное время. Я всегда знал, что Юрген является одним из 3-4 лучших специалистов в Европе.

Я был рад за него, когда он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Теперь рад за его победу в Премьер-Лиге. Но я все еще помню, как во время нашего банкета в прошлом сезоне мой коллега Питер Мур сказал: "Победа в АПЛ на самом деле важнее для них, чем победа в Лиге Чемпионов, потому что они ждали 30 лет. Я не мог в это поверить. Юрген Клопп - отличный тренер и человек, он не смотрит свысока на других и не рассказывает всем, какой он потрясающий парень. Он такой, но не подчеркивает этого".